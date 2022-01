Tunisair: Les revenus du transport augmentent de 24,7%, en 2021

Les revenus du transport de la compagnie aérienne nationale Tunisair ont augmenté de 24,7%, en 2021, à 619 millions de dinars (MD), et ce, « en dépit de la régression de l’activité du transport aérien suite à la crise sanitaire Covid 19 », selon les indicateurs d’activités 2021, publiés vendredi sur le site de la Bourse de Tunis.

L’analyse des indicateurs boursiers de Tunisair sur l’année 2021 a révélé une hausse significative de l’activité de la compagnie de 10%. En fait, le nombre de passagers transportés est passé de plus de 997 mille personnes en 2020 à plus de 1097 mille personnes en 2021. Durant le 4ème trimestre 2021?, le nombre de passagers a augmenté de 165% par rapport à la même période de 2020.

La société a fait état aussi de l’amélioration du coefficient de chargement de 2 points à 65% en 2021, alors que le coefficient de remplissage est resté inchangé au niveau de 67%.

La recette moyenne par passager (vols réguliers) s’est améliorée, aussi, passant de 405 dinars, en 2020, à 451 dinars en 2021.

Quant à la productivité des avions, elle s’est renforcée, suite à l’augmentation de l’utilisation journalière de la flotte qui a atteint 9,02 heures/jour/avion au 31 janvier 2021 contre 4,99, à la même période de 2020.

