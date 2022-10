Tunisair prête à desservir l’aéroport libyen de Zouara

La compagnie Tunisair est prête à commencer les vols vers l’aéroport libyen de Zouara a à partir de l’aéroport de Tunis Carthage. Zouara est située à 102 km à l’ouest de Tripoli et à 60 km de la frontière tunisienne.

C’est ce qui a été révélé par le conseil municipal de Zouara samedi après avoir signalé que son maire, Hafed Ben Sassi, s’était rendu à Tunis vendredi dernier et avait rencontré les responsables des compagnies aériennes Tunisair et Tunisair Express.

Cité par Libya Herald , le conseil municipal de Zouara a indiqué que la partie tunisienne avait confirmé sa volonté de commencer à exploiter deux vols par semaine en principe, à condition que le conseil municipal entreprenne les démarches pour les procédures de l’État libyen auprès du ministère du Transport.

Le conseil municipal a souligné que le ministre libyen du Transport et le ministre des Collectivités locales ont été informés de la visite de Tunis Air/Express. Il a également révélé qu’un comité technique et de sécurité tunisien visitera l’aéroport de Zouara dans les prochains jours afin de déterminer si l’aéroport est prêt et apte à recevoir des vols.