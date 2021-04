Tunisair rappelle les conditions d’entrée sur le territoire tunisien

Le transporteur national Tunisair a rappelé, dans un communiqué publié jeudi, les conditions d’entrée sur le territoire tunisien, dans le cadre de cette conjoncture marquée par la crise sanitaire de la Covid-19.

- Publicité-

Ainsi, tout voyageur se rendant en Tunisie, doit présenter lors de l’enregistrement, un certificat du test RT-PCR négatif dont la date de résultat n’excède pas les 72 heures à l’enregistrement à l’aéroport du départ, à l’exception des enfants de moins de 12 ans qui sont exemptés de cette mesure. Le certificat du test négatif doit être remis par le passager aux services sanitaires au point de contrôle thermique à l’arrivée aux aéroports tunisiens.

A défaut de présentation d’un résultat négatif d’un test PCR, le passager se verra refuser l’enregistrement.

En accédant au territoire, le visiteur doit se soumettre à l’auto-confinement pendant une période de 5 jours (dans un hôtel ou autre type d’hébergement).

Les voyageurs sont invités à se munir d’une preuve d’hébergement pendant cette durée et à remplir les informations obligatoires demandées sur httpss://app.e7mi.tn, puis imprimer et signer les deux documents générés par l’application, à savoir la fiche sanitaire et la fiche d’engagement, avant de les remettre aux services sanitaires au point de contrôle thermique à l’arrivée aux aéroports tunisiens. Ces deux documents feront l’objet de vérification par la compagnie aérienne avant l’embarquement du passager.