Tunisair rassure sur les soldes financiers de ses comptes

La compagnie Tunisair a fait savoir vendredi soir dans un communiqué que les soldes financiers de ses comptes lui permettent d’honorer ses engagements envers tous ses fournisseurs et clients aux échéances convenues et de payer les salaires dans leurs délais.

Le communiqué de la compagnie intervient suite à la publication, vendredi, par certains médias d’une note interne concernant des saisies conservatoires effectuées sur ses comptes bancaires auprès des banques tunisiennes.

Le transporteur précise que la publication de cette note interne intervient en réponse aux saisies conservatoires effectuées sur ses comptes par nombre de ses salariés retraités ou encore actifs, durant la période du versement des salaires de septembre 2022, indiquant que les salaires de ce mois ont été versés dans les délais malgré cet incident.

Tunisair a cependant indiqué que les saisies en question pourraient entraver provisoirement la gestion des comptes concernés notamment durant les périodes de versement des salaires étant donné la longueur des procédures légales de levée de ces saisies.

Et d’affirmer que ces conflits professionnels internes ne pourraient pas occulter l’attachement de la compagnie à poursuivre les efforts visant à maintenir l’évolution de son activité commerciale amorcée depuis le début de l’année, invitant ses salariés à éviter ses pratiques et à soutenir leur compagnie pour préserver sa réputation et sa pérennité.