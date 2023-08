Tunisair réceptionne un nouvel avion A320neo

La compagnie nationale, Tunisair, a réceptionné vendredi, le dernier avion entrant dans le cadre du programme de renouvellement de sa flotte qui porte sur 5 avions de la nouvelle génération A320neo, a annoncé le ministère du Transport.

Tunisair a déjà quatre avions A320neo livrés en décembre 2021, février 2022 et octobre 2022 et en décembre 2022.

Cet avion A320neo à une capacité de 150 passagers dont 12 en classe affaires et 138 en classe économique. Il est doté d’une haute technologie permettant de réduire la consommation de carburant de 20 % par rapport à la génération précédente d’avions de Tunisair.

Selon le ministère du transport, les nouvelles acquisitions de Tunisair vont permettre d’améliorer les services, s’assurer la régularité des dessertes, de renforcer le réseau du transporteur national et de l’élargir à de nouveaux marchés.

