Tunisair renforce ses dessertes de et vers Londres Gatwick

La compagnie aérienne nationale renforcera ses dessertes vers et au départ de Londres Gatwick, lesquelles passeront de deux fréquences à quatre fréquences hebdomadaires, et ce, à compter du 5 mai 2023, a annoncé Tunisair, vendredi.Ces dessertes seront programmées tous les lundis, jeudis et vendredis.Le transporteur national a précisé que cette décision a été prise en raison de la forte demande et afin de mieux prendre en charge les besoins de déplacement pour les vacances d’été de sa clientèle.

