Tunisair renforce son parc de transport de passagers entre l’aérogare et les aéronefs, de 5 nouveaux bus

Le transporteur national Tunisair a annoncé, vendredi soir, avoir renforcé son parc de transport de passagers entre l’aérogare et les aéronefs, de 5 nouveaux bus.

Ces bus, acquis moyennant un financement de 3,7 millions de dinars, dans le cadre de son programme d’amélioration des services fournis aux clients, sont d’une plus importante capacité et de caractéristiques techniques conformes aux normes de sécurité et de préservation de l’environnement, indique la même source. Ils ont aussi un autre avantage: l’embarquement facile des personnes porteuses de handicap.

L’Office de l’aviation civile et des aéroports (OACA) a récemment renforcé son parc d’engins d’incendie et de secours, dans le cadre de ses investissements visant à renforcer la sécurité et la sûreté dans les aéroports.

