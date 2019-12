Tunisair signe un contrat de leasing d’avions avec SMBC

La compagnie nationale aérienne Tunisair signera demain jeudi, avec la compagnie de leasing d’avions « SMBC » un précontrat pour la cession-bail de 5 avions A320.

Il est à noter que la part des loueurs d’avions atteint 41% de la flotte mondiale, un record historique. L’année dernière, pas moins d’une dizaine de nouvelles compagnies de leasing sont apparues.

Les 10 plus gros loueurs représentent 40% de la flotte, contre les deux tiers il y a 10 ans. AerCap est le leader du marché avec une flotte évaluée à 34 680 millions de dollars et plus de 1 059 appareils, suivi par GECAS (1 232 avions) et Avolon (569 avions). L’âge moyen des flottes des deux leaders du marché est d’environ 11,5 ans.