Tunisie-ِCONECT-EUROMED: Lancement d’un nouveau programme régional pour soutenir l’innovation et la compétitivité

Un nouveau projet régional baptisé «Euromed Clusters Forward » pour soutenir l’innovation et la compétitivité a été officiellement lancé à Tunis.

Co-financé par l’Union européenne, ce programme qui cible la communauté d’affaires et d’innovation mobilisée à travers l’initiative euro-méditerranéenne « THE NEXT SOCIETY », entend continuer à promouvoir l’innovation inclusive et la compétitivité dans la région Euromed, a indiqué le syndicat patronal CONECT, qui abrite la Conférence Annuelle et l’Assemblée Générale du réseau ANIMA Investment Network, du 21 au 24 juin 2022 à Tunis, en marge du forum « Tunisia Investment Forum ».

Le nouveau programme prendra la suite de l’initiative « THE NEXT SOCIETY », qui a marqué 5 ans d’intense collaboration pour l’innovation dans la région euro-méditerranéenne, a-t-on indiqué de même source.

Grâce à un plan d’action ambitieux qui s’étendra jusqu’en 2026, porté par ANIMA, réseau de partenariat Europe-Moyen-Orient-Afrique présidé par la Tunisie (CONECT) et ses partenaires, Berytech (Liban), Economic Research Forum (Egypte) Leaders International (Palestine), le projet déploiera des actions visant à « placer les clusters au cœur de l’économie sociale et écologique, transformer les économies pour générer des impacts positifs pour la société, et développer des chaînes de valeur circulaires dans la région euro-méditerranéenne », précise la CONECT.

La Conférence Annuelle et l’Assemblée Générale du réseau ANIMA Investment Network a réuni, durant 4 jours, près de 200 acteurs économiques de 25 pays de Méditerranée, d’Europe, et d’Afrique.

Pour mémoire, l’initiative « THE NEXT SOCIETY » a permis de créer plus de 260 emplois, de former plus de 2200 bénéficiaires, d’impacter directement les cadres de réglementation et de produire près de 250 recommandations concrètes pour de nouveaux services ou politiques nationales.

Trente startups ont par ailleurs levé plus de 5 millions d’euros, tandis qu’une centaine de partenariats technologiques ou contrats d’affaires ont été signés au cours de la période de mise en œuvre de cette initiative.

Le nouveau projet régional «Euromed Clusters Forward qui cible un partenariat plus renforcé, innovant, compétitif et inclusif entre l’UE et la région MENA, se propose de mettre au cœur de ses actions futures l’économie sociale et écologique et aussi le développement des chaînes de valeur circulaires dans la région euro-méditerranéenne.

Tunis abrite, les 23 et 24 juin 2022, le 20ème forum « Tunisia Investment Forum », organisé par « FIPA Tunisia » et axé, cette année, sur les nouvelles tendances en matière de réformes et valeurs compétitives en Tunisie.