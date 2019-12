Tunisie : 20 M$ du Fonds vert pour le climat pour accroître la résilience des zones côtières

La Tunisie requiert 20 millions $ du Fonds vert pour le climat afin d’accroître la résilience de ses zones côtières au réchauffement climatique. Cette affirmation a été communiquée par Fadhel Baccar, chef de projet au Programme des Nations unies pour le développement en Tunisie, nous apprend l’agence africaine Ecofin.

« L’objectif principal de ce projet est d’améliorer la gestion intégrée des zones côtières tunisiennes pour une meilleure adaptation aux risques climatiques et une meilleure assimilation de l’économie bleue », a-t-il affirmé. Les principales zones concernées par cette initiative sont les golfes de Gabès et de Tunis, la côte de Nabeul et l’île de Djerba.

Le projet vise également à aider les communautés locales, les pêcheurs notamment à s’adapter aux changements en cours. L’objectif final est de préserver la biodiversité marine, principalement les herbiers sous-marins qui sont importants dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ces plantes aquatiques absorbent en effet le CO2 et réduisent l’acidité de l’eau.