Tunisie: 26 malades du COVID-19 sont en réanimation

Sur un total de 119 malades du COVID-19 actuellement hospitalisés, 26 sont en réanimation, a indiqué l’observatoire national des maladies nouvelles et émergentes dans son bulletin sur la situation épidémiologique du COVID-19 à la date du 12 avril 2020.

D’après la même source, le taux de létalité se situe à 4,68%. En effet, à la date du 12 Avril 2020, 34 décès ont été enregistrés. L’âge moyen des décédés était de 66 ans [35 ans-86 ans] avec une nette prédominance masculine (sexe ratio M/F=3,25).

Parmi les décédés, 26 étaient hospitalisés (76,5%). Le délai moyen entre la date de début des signes et la date du décès était de 11 jours [0 jour-29 jours].

L’ONMNE ajoute que depuis le 02 mars 2020, 68 soignants ont contracté le nouveau coronavirus, responsable de la maladie du COVID-19, et ce sur un total de 726 cas confirmés (495 cas autochtones, 224 cas importés et 7 en cours d’investigations).

Selon l’observatoire, l’évaluation actuelle du risque d’extension communautaire est très élevé et dépend largement de l’application des mesures de prévention (dépistage ciblé, auto isolement et confinement).