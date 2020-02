Tunisie, 82ème pays le plus sûr sur 180, avec un risque modéré de terrorisme

L’indice «Insurly» permet de connaître le niveau de risque d’un pays lorsque vous partez à l’étranger. Le score global attribué n’intègre pas seulement des données relatives à la violence (homicides, terrorisme), mais aussi des données de santé (épidémie, installations sanitaires basiques, qualité de l’air…) et à la sûreté des transports.

Dans cet indice, pour l’année 2020 et concernant 182 pays dans le monde, la Tunisie est classée à la 82ème place, avec un score de 56,2 points sur cent. Selon cet indice, la Tunisie serait moins sûre qu’Israël (24ème) où la mort est quotidienne, certes moins sûre que l’Egypte (65ème) où l’ordre règne sous Abdelfattah Essissi, certes moins sûre que le Maroc (79ème), lui-même plus sûr que la Chine où le Coronavirus menace toujours. Mais c’est manifestement, selon les auteurs de l’indice, la Tunisie serait plus sûre que la Russie (86ème), plus sûre que l’Algérie (103ème), elle-même plus sûre que la Libye classée 117ème juste avant l’Irak. Le reste de l’Afrique, presque tous pays confondus, y compris la Côte d’Ivoire, siège de la BAD (Banque Africaine de Développement) classée 134ème avec un score de 37,5.

Pour la Tunisie, que l’indice «Insurly» classe en «risque important » pour les voyageurs, il est indiqué que les 3 plus gros scores de risque sont ceux de santé (79/100), de catastrophes naturelles (59/100) et de violence (43/100). Le même indice estime cependant que le risque de terrorisme est «modéré.