Tunisie : Achat à rebondissements de 75 000 tonnes de blé dur

L’office tunisien des céréales a acheté environ 75 000 tonnes de blé dur d’origines optionnelles dans le cadre d’un appel d’offres international clôturé mercredi, ont indiqué les négociants européens.

L’achat a été effectué en trois lots de 25.000 tonnes, ont-ils déclaré, confirmant les estimations initiales.

Un lot a été acheté à 338,50 dollars la tonne c&f auprès de la maison de commerce Ameropa, et deux autres chez Glencore et ont été estimés à 342,19 $ la tonne c&f et 343,10 $ la tonne c&f, ont déclaré les négociants.

L’appel d’offres portait sur des expéditions entre le 15 avril et le 10 mai, selon le pays d’origine.

“L’appel d’offres était difficile en raison des consignes générales de fermeture et de couvre-feu dans de nombreux pays”, a déclaré un négociant européen.

“Il y avait des rumeurs initiales sur le marché selon lesquelles l’appel d’offres avait été annulé mais huit sociétés ont soumis des offres, ce qui était une participation correcte”.

Dans son dernier appel d’offres pour le blé dur, le 17 mars, l’office tunisien des céréales a acheté environ 67 000 tonnes au prix le plus bas d’environ 326 dollars la tonne c&f.