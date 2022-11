Tunisie- AFD : Signature d’une convention de financement de 200 millions d’euros pour appuyer le budget

Une convention de financement de 200 millions d’euros (près de 653,3 millions de dinars) a été signée, samedi à Djerba, entre la Tunisie représentée par le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed et l’Agence française de développement (AFD), représentée par la ministre française des affaires étrangères, Catherine Colonna. Ce financement vise à appuyer le budget, dans le cadre de la mise en place du programme de réformes.

A cette occasion, Saïed a estimé que cette convention affirme la disposition de la France à poursuivre son appui à la Tunisie dans l’implémentation de ses programmes de réformes, ce qui aidera le pays à retrouver ses équilibres, à renouer avec la croissance et à amorcer une dynamique économique durable.

Il a, à ce titre, exposé les principales réformes engagées par le gouvernement tunisien, notamment celles relatives à l’amélioration du climat des affaires, la libération de l’initiative, l’amélioration de la gestion des projets publics, réitérant l’engagement à renforcer la coopération bilatérale avec la France dans l’intérêt commun des deux pays.

De son côté, la ministre française a mis l’accent sur la solidité des relations entre les deux pays, soulignant l’importance du programme des réformes mis en place par la Tunisie et qui aidera le pays à surmonter progressivement, les difficultés socio-économiques qu’il traverse.

Elle a réitéré la disposition du gouvernement français à fournir le soutien nécessaire à la Tunisie pour qu’elle puisse réaliser ses objectifs de développement économique et social.