Tunisie- Afrique-Digitalisation: Le premier forum tuniso-congolais sur le numérique, à Kinshasa, du 5 au 9 juillet 2021

Le consortium tunisien « GET IT », un groupe d’entreprises du secteur des technologies, organise, en coopération avec l’Ambassade de la République tunisienne en République démocratique du Congo (RDC), le premier Forum tuniso-congolais sur le numérique et les technologies de l’information et de la communication (TIC), du 5 au 9 juillet, dans la capitale congolaise Kinshasa.

Crée, il y’a plus de 15 ans, le consortium tunisien « GET IT », regroupe 20 entreprises tunisiennes actives et pionnières dans le domaine de la numérisation, des nouvelles technologies, des services numériques et du conseil, et aussi dans l’edition et la mise à jour de logiciels.

« Des succursales du groupe sont implantées en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient, où il a réussi à mener à bien plus de 1 800 projets dans 25 pays et compte 2 500 experts en technologie », indique la responsable marketing du consortium , Nourchéne Bouaissa.

D’après Bouaissa, la République démocratique du Congo présente une grande opportunité aux entreprises tunisiennes en matière de numérique et de TIC.

Selon Adel Bouzekri Rmili, l’ambassadeur de Tunisie dans cinq pays africains et résidant à Kinshasa (République démocratique du Congo), ce forum est le premier du genre, et s’inscrit dans le cadre du suivi des résultats de la troisième session du « Forum économique tuniso-congolais », qui s’est tenu à Kinshasa du 22 au 26 mars 2021, sous la présidence du ministre des Affaires étrangères, de l’Immigration et des Tunisiens de l’étranger.

Bouzekri Rmili, représentant de la Tunisie au Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), a ajouté que ce forum sera organisé en République du Congo (Brazzaville, 05 et 06 juillet) et en République démocratique du Congo (RDC)(Kinshasa, 07-09 juillet 2021).

« La Tunisie, perçue comme l’un des pays africains, leaders dans le domaine de la numérisation et des technologies de l’information et de la communicatio, bénéficie d’une bonne réputation dans les pays du continent », a encore déclaré Rmili, également ambassadeur pour la Tunisie en République démocratique du Congo, au Congo-Brazzaville, en Angola, en Afrique centrale et en Zambie.

Il a fait remarquer que certains pays ont exprimé la volonté de financer des projets de numérisation en République démocratique du Congo, dont la mise en oeuvre sera assurée par des sociétés tunisiennes.

Toujours d’après lui, les autorités congolaises et celles de la RDC accordent une importance particulière au secteur du numérique et consacrent, des département ministériels à l’économie numérique et la numérisation.

Au total, 15 entreprises tunisiennes, sont attendues au premier Forum tuniso-congolais sur le numérique. Un membre du gouvernement pourrait présider la délégation tunisienne qui participera à cet évènement.