Tunisie-Algérie : Démarrage des travaux de la Haute commission mixte

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, et son homologue algérien, Aïmene Benabderrahmane ont co-présidé, ce mercredi, à Alger, les travaux de la 22e session de la Haute commission mixte tuniso-algérienne.

Ils ont souligné, à cette occasion, la volonté commune des deux pays de renforcer la coopération bilatérale et de diversifier les domaines de partenariat, de manière à répondre aux aspirations des deux pays.

Dans son allocution, le chef du gouvernement s’est félicité de l’évolution remarquable de la coopération tuniso-algérienne, affirmant que les défis auxquels font face les deux pays nécessitent des » décisions cruciales « .

Par ailleurs, Hachani a souligné que la Tunisie a entamé le 25 juillet 2021 un nouveau processus de réforme mené par le président de la République Kaïs Saïed. » Nous sommes déterminés à mener à bien ce processus pour réaliser les aspirations du peuple tunisien « , a-t-il ajouté.

Il a, en outre, salué les profondes réformes structurelles introduites par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, citant, en particulier, le programme de développement de l’infrastructure.

La Haute commission mixte tuniso-algérienne est une nouvelle occasion permettant d’évaluer la coopération entre les deux pays et d’examiner les moyens à même d’aplanir les difficultés auxquelles ils font face, a-t-il dit.

Il a, à ce propos, précisé que la réunion, hier mardi, de la commission de suivi a permis d’établir le bilan de la coopération bilatérale et de convenir d’un accord sur de nouveaux programmes de coopération qui seront signés au terme de cette session.

Aussi, le chef du gouvernement a salué les résultats positifs du Forum économique tuniso-algérien qui, selon lui, ne manqueront pas de renforcer le rôle du secteur privé dans la coopération entre les deux pays.

Hachani a souligné la nécessité de renforcer les concertations entre les deux pays, concernant les développements survenus récemment dans plusieurs pays africain, ajoutant que la Tunisie soutient l’initiative avancée par l’Algérie pour résoudre la crise au Niger.

De son côté, le premier ministre algérien a indiqué que l’objectif de la 22e session de la Haute commission mixte est d’élaborer des projets concrets au service de l’économie et de développement dans les deux pays.

Benabderrahmane a appelé à exploiter les potentialités humaines, naturelles et économiques dont regorgent les deux pays pour apporter une nouvelle dynamique aux relations bilatérales.

» Nous avons besoin d’actualiser les accords bilatéraux et à les mettre en œuvre en vue de hisser le niveau des relations entre les deux pays à des paliers supérieurs « , a-t-il lancé.

Pour le Premier ministre algérien, la coopération dans plusieurs domaines dont le commerce, l’industrie, l’agriculture, les travaux publics et le tourisme est encore » en déça des attentes » en dépit de l’énorme potentiel dont disposent la Tunisie et l’Algérie.

Par ailleurs, il a estimé que le Forum économique tuniso-algérien constitue une occasion pour les hommes d’affaires et les acteurs économiques, de renforcer leurs efforts pour promouvoir la coopération commerciale et les investissements dans les deux pays.

Dans ce cadre, Benabderrahmane a souligné l’impératif de hâter la mise en place du Conseil d’affaires mixte tuniso-algérien et de mettre en œuvre ses objectifs.