Tunisie-Algérie : Plus qu’un simple dépôt, c’est un gage de confiance, GFP : L’armée tunisienne parmi les puissances militaires dans le monde, Tabib: 400 procédures bureaucratiques sont inutiles dans plusieurs domaines

Hi Tech OpenGovDataHack : 6 équi Six équipes de jeunes talents ont remporté la finale du 1er Hackaton national ” OpenGovDataHack2020 ” organisé, dimanche, à Hammamet, par le ministère de la Fonction publique, de la Modernisation L’ONU appelle ses respo Les responsables des Nations unies ne doivent pas communiquer via WhatsApp pour des raisons de sécurité, a déclaré jeudi un porte-parole de l’Onu, alors que des experts de l’instance internationale Orange Tunisie lance un a L’entreprise digitale Orange Tunisie, engagée à lutter contre la pauvreté et l’exclusion numérique, lance un appel à projets “FabLab Solidaire” à destination des associations/ONG tunisiennes, pour l’année 2020, annonce Orange

Finances Bourse : Le CA baisse de Au 31/12/2019, le chiffre d’affaires de la société AeTech s’élevait à 7, 123 MDT. La société a réalisé une augmentation du taux de marge brut en passant de 16 % La Sotetel en perte de vi Les indicateurs d’activité du 4ème trimestre chez la Sotetel pour l’exercice 2019, font ressortir des revenus annuels de 44,208 MDT, en baisse de 6,5% par rapport à 2018, et causés Tunisair n’est plus Chez Tunisair, les réalisations du quatrième trimestre 2019 comparées à celles de la même période de 2018 dégagent des tendances de diminution du nombre de passagers toutes activités confondues de