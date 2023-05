Tunisie-Algérie : Promouvoir la coopération bilatérale

Promouvoir la coopération bilatérale entre la Tunisie et l’Algérie, notamment en matière de commerce, d’investissement, d’énergie et de transport, ont été au centre d’un entretien entre le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, et son homologue algérien Ahmed Attaf, à Djeddah.

L’entretien s’inscrit dans le cadre de la participation de Nabil Ammar à la réunion ministérielle préparatoire du 32e sommet arabe, prévu à Djeddah en Arabie Saoudite, le 19 mai courant.

Selon un communiqué du ministère, l’accent a été mis sur la solidité des relations historiques entre les deux peuples frères et la volonté commune de les renforcer davantage au service de l’ intérêt des deux pays.

Les deux parties ont souligné la nécessité de poursuivre la tenue des commissions ministérielles sectorielles des deux pays, en prévision de la tenue du comité de suivi entre les deux ministres des AE et en préparation de la réunion de la haute commission mixte.

Les deux ministres ont, sur un autre plan, examiné les questions mentionnées à l’ordre du jour du sommet arabe dans l’optique de coordonner les positions des deux pays.

