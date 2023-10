Tunisie-Algérie : Signature de 26 accords de coopération

A l’issue des travaux de la Haute commission mixte Tuniso-algérienne, tenus, aujourd’hui, mercredi, à Alger, la Tunisie et l’Algérie ont scellé 26 accords, mémorandums d’entente et protocoles, fruit d’un processus de concertation amorcé au sein du comité de suivi Tuniso-algérien.

Ces accords à caractère hautement sectoriel viennent couvrir 16 dossiers relevant de plusieurs départements ministériels.

Il s’agit en l’occurrence, de dossiers liés aux affaires des moudjahidines, à l’éducation, à la culture, aux affaires sociales et à l’Intérieur.

Les accors portent également sur le Commerce, les transports, le tourisme, l’emploi, l’industrie, la formation professionnelle, la jeunesse, les sports, le logement, la digitalisation, l’énergie et l’investissement.

Les documents co-signés par les deux parties se présentent comme suit :

– Un protocole de coopération en matière de prise en charge des moudjahidines et des Ayants Droit ;

– Une convention-cadre de coopération dans le domaine de la recherche pédagogique entre l’Institut National algérien de Recherche en Education (INRE) et le Centre International de Formation des Formateurs et d’Innovation Pédagogique (CIFFIP) ;

– Un protocole d’accord de coopération dans le domaine de la formation professionnelle ;

– Une convention de jumelage entre l’Institut national Algérien des arts et industries graphiques (INSIAG) et le Centre sectoriel Tunisien de formation aux arts Graphiques (CSFAG) ;

– Une convention de coopération dans le domaine de la culture ;

– Une convention de coopération dans le domaine de la jeunesse et du sport ;

– Protocole d’accord de coopération dans le domaine du logement, de la reconstruction et du développement urbain ;

-Un accord de coopération dans le domaine de la transformation digitale ;

– Un programme exécutif de la convention de coopération en matière de protection sociale pour la période 2024-2026 ;

– Un mémorandum d’entente portant création d’un comité bilatéral pour le développement et la promotion des zones frontalière ;

– Un programme exécutif dans les domaines de la protection du consommateur et du contrôle de la qualité des marchandises et services pour les années 2024-2025 ;

– Une convention dans le domaine de la reconnaissance mutuelle des brevets de certification ;

– Un accord de coopération dans le domaine de la logistique et du transport multimodal ;

– Un programme exécutif de l’accord de coopération dans le domaine de l’artisanat pour les années 2024-2025 ;

– Mémorandum d’entente dans le domaine du tourisme ;

– Une convention de jumelage entre l’Ecole Supérieure Algérienne de la Sécurité Sociale (ESSS) et l’Institut National Tunisien du Travail et des Etudes Sociales (INTES) ;

– Une convention de jumelage entre l’Institut National Algérien de Prévention des Risques Professionnels et l’Institut tunisien de santé et de Sécurité au Travail (ISST) ;

– Un programme exécutif pour un protocole de coopération dans le domaine de la métrologie entre l’Office national algérien de Métrologie Légale et le Laboratoire central Tunisien d’Analyses et d’Essais pour la période 2024-2026.

– Mémorandum d’entente entre l’Institut Algérien de Normalisation et l’Institut National Tunisien de Normalisation et de Propriété Industrielle dans le domaine de la coopération technique.

– Un programme exécutif du protocole de coopération dans le domaine de la propriété industrielle entre l’Institut National Algérien de la Propriété Industrielle et l’Institut Tunisien de Normalisation et de Propriété Industrielle pour la période 2024-2026.

– Mémorandum d’entente entre le Complexe algérien des services portuaires (SERPORT) et l’Office national Tunisien de la marine marchande pour la coopération entre la Société portuaire de Annaba et le Port de Radès ;

– Mémorandum d’entente pour la coopération entre l’Ecole nationale Supérieure de la Marine Algérienne et l’Institut Méditerranéen de Formation aux Métiers Maritimes (IMFMM) ;

– Un accord de coopération entre l’Agence nationale Tunisienne pour la Promotion et la Rationalisation de l’Utilisation de l’Energie (APRUE) et l’Agence Nationale Tunisienne de Maîtrise de l’Energie (ANME) ;

– Un protocole d’accord dans le domaine de la promotion des investissements entre l’Agence algérienne de promotion des investissements et l’Agence Tunisienne des investissements (TIA).

- Publicité-