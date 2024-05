Tunisie-Algérie : signature d’un accord de jumelage réglementant la coopération dans le domaine de l’aménagement touristique

)- L’Agence Foncière touristique (AFT) et l’Agence Nationale du foncier Touristique d’Algérie (ANFT), ont signé jeudi un accord de jumelage, qui réglemente la coopération dans le domaine de l’aménagement touristique, à un moment où plus de 80 entreprises participent au salon du tourisme et des voyages en Algérie.

Cet accord a été signé par le ministre du Tourisme, Mohamed El Moez Belhassine et son homologue algérien, Mokhtar Didouche, en présence du directeur général de l’AFT, Fethi Charfi et du directeur général de l’ANFT, Mehnaoui Slim ainsi que les délégations des deux pays.

La Convention vise à concevoir des scénarios communs afin d’assurer le développement harmonieux et durable des zones et des sites touristiques des deux pays, en particulier dans les régions frontalières.

Belhassine , en visite en Algérie du 29 au 31 mai 2024, a inauguré le pavillon tunisien aménagé dans le 23ème Salon international du tourisme et du voyage en Algérie en présence de son homologue algérien, Didouche.

Le pavillon tunisien rassemble des représentants d’hôtels tunisiens et d’agences de voyages actives sur le marché touristique algérien, ainsi que la participation de l’Office national du thermalisme et de l’hydrothérapie.

Belhassine a souligné l’importance de la participation de la Tunisie à ce salon international, qui rassemble divers intervenants et acteurs du secteur du tourisme et du voyage de l’Algérie et du monde entier. Il offre l’occasion de promouvoir le tourisme tunisien en Algérie, permettant ainsi aux professionnels du secteur de conclure des accords.

Le ministre tunisien a souligné la nécessité de s’assurer de fournir les conditions appropriées pour l’accueil des touristes algériens en Tunisie pendant la prochaine saison estivale, ainsi que pendant la période hivernale, au niveau des postes frontalières et de divers établissements touristiques.

Le nombre de touristes arrivant en Tunisie, du 1 janvier au 20 avril 2024, a atteint plus de 2 millions, contre 1 million et 900 mille touristes au cours de la même période en 2023, soit une augmentation de 9,6%. Les touristes en provenance d’Algérie représentent un important taux sur un total de 9 millions et 300 mille touristes qui ont visité la Tunisie l’année dernière, soit une hausse de 45,5 % par rapport à l’année 2022.