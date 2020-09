Tunisie-Allemagne: Conférence sur la nouvelle technologie « Power to X »

La nouvelle technologie » Power to X » qui désigne la conversion et reconversion de l’électricité en autres sources d’énergie, sera le thème de la conférence semi-virtuelle qui se tiendra, le 29 septembre 2020, à Tunis, et ce, dans le cadre du Partenariat tuniso-allemand dans le secteur de l’énergie et avec le soutien du Ministère Fédéral allemand de l’Economie et de l’énergie.

Organisé par la Chambre Tuniso-allemande de l’Industrie et du Commerce (AHK) et l’Agence allemande de coopération internationale en Tunisie (GIZ), cet événement vise à proposer une plateforme de dialogue entre les acteurs et décideurs du secteur de l’énergie sur le développement des technologies de production de l’hydrogène vert.

Cette plateforme de dialogue est basée, également, sur un échange d’expériences et de bonnes pratiques sous forme de présentations et de témoignages entre des experts et représentants des secteurs public, privé et de la société civile.

Des discussions sur la pertinence des expériences allemandes et internationales dans le contexte tunisien sont, également, prévues.

Il sera, l’occasion, pour les différents acteurs majeurs d’échanger sur les technologies du Power-to-X, ses objectifs, et son implémentation.

En effet, la technologie » Power to X » désigne la transformation et reconversion de l’électricité (généralement d’origine renouvelable) en un autre vecteur énergétique ou son stockage.

Ce nouveau vecteur peut être de la chaleur qui satisfait par exemple des besoins industriels ou alimente des réseaux de chaleur. Il peut également être un gaz : de l’hydrogène, pour des usages de mobilité, ou du méthane qui peut lui-même être injecté dans le réseau gazier pour des besoins industriels, de chauffage, etc…

Des représentants du Ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, des représentants de l’Ambassade de la République fédérale d’Allemagne et du Ministère fédéral allemand de l’Economie et de l’Energie participeront à cet événement.

Deux sessions sont prévues, ainsi, pour présenter ces technologies et définir le rôle qu’elles peuvent avoir pour surmonter les défis de la transition énergétique.

La première session traitera : » le développement du Power-to-X à l’échelle internationale et en particulier en Allemagne » et la deuxième session portera sur les différentes applications du Power-to-X et les opportunités qu’elles peuvent présenter pour une transition énergétique réussie en Tunisie « .