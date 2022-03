Tunisie-Allemagne: Les PME tunisiennes sont appelées à bénéficier du programme de soutien avant fin avril 2022

Les petites et moyennes entreprises(PME) tunisiennes peuvent encore bénéficier du Programme de soutien de l’Emploi dans le secteur privé face aux effets de la pandémie « COVID-19 » grâce à une subvention octroyée par la Banque Allemande de Développement,(KfW) pour la mise en œuvre de la Facilité d’Investissement pour l’Emploi (Investing for Employment – IFE), en mai 2021 d’un montant de 66 millions de Dinars (20 millions d’euros) .

- Publicité-

Les PME tunisiennes répondant aux critères d’éligibilité, détaillés dans la note n°2021-16 de la Banque Centrale de Tunisie, peuvent postuler à cette subvention, avant la date de clôture prévue fin avril 2022, à travers leurs banques, a indiqué dans un communiqué publié mardi, le bureau de la KFW en Tunisie.

« Principalement, il s’agit d’une prise en charge de 3 mois de la masse salariale, plafonné à 600 TND par employé et par entreprise » a précisé la même source.

La BCT avait précisé que ce programme vise à soutenir les opérateurs économiques privés impactés par la pandémie « COVID-19 » et à préserver les emplois. Cette ressource est destinée à financer les intérêts intercalaires payés ou à payer sur les reports d’échéances dues sur les crédits contractés avant la crise, la bonification des intérêts sur les nouveaux crédits et les charges salariales et d’exploitation liées à la crise.

La subvention par bénéficiaire est plafonnée à l’équivalent en dinar de deux cent mille euros (EUR 200.000).

Selon la BCT, le Contrat de Subvention a été conclu les 9 et 22 février 2021 entre le ministère de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’Investissement, la Banque Centrale de Tunisie et l’IFE.

En vertu des dispositions du contrat de subvention, la BCT, en sa qualité d’agence d’exécution agissant au nom et pour le compte du Gouvernement tunisien, est chargée de la gestion de cette ressource. A cet effet, la Banque des banques avait diffusé, le 19 mai 2021, une Note aux Intermédiaires Agréés portant sur les modalités d’utilisation de cette subvention.