Tunisie Allemagne : La lutte contre la migration irrégulière à l’étude

Réunis, mardi, au siège du département, le ministre de l’intérieur, Kamel Fekih et l’ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne en Tunisie, Peter Prügel, ont convenu de la nécessité de raffermir la coopération et la concertation sur le dossier de la migration irrégulière.

Selon un communiqué du département publié, mardi, les deux parties ont été d’accords d’identifier des solutions concrètes au rapatriement volontaire des migrants irréguliers vers leur pays d’origine, une opération qui devrait se dérouler en collaboration avec les organisations internationales spécialisées.

Le ministre a saisi l’occasion pour passer en revue les efforts déployés par les différents organismes de l’Etat tunisien et les unités sécuritaires en vue de contrer ce phénomène et d’assurer la protection et la prise en charge des migrants irréguliers dans différentes régions du pays.

De tels efforts se poursuivent malgré les contre-vérités et les incessantes campagnes de dénigrement colportées par certaines parties suspectes dans le dessein de ternir l’image du pays, ajoute t-on de même source.

Aussi, rapporte le communiqué, la réunion a permis de passer en revue des projets de coopération entre les deux pays relevant du domaine de compétence du ministère de l’Intérieur.

Ces projets embrassent des domaines variés tels que la lutte antiterroriste, la protection des frontières, la police technique et scientifique et la gestion des affaires locales.

- Publicité-