Tunisie-Arabie saoudite: Entretien téléphonique entre les ministres des AE

Le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan bin Abdullah, a eu un entretien téléphonique avec son homologue tunisien, Nabil Ammar.

Les relations saoudo-tunisiennes et les domaines de coopération bilatérale entre les deux pays amis ont été passés en revue au cours de l’entretien. Les deux parties ont également discuté des développements dans les événements régionaux et internationaux et des efforts déployés dans ce sens afin d’améliorer la sécurité et la stabilité, ainsi que des questions les plus importantes d’intérêt commun.