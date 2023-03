Tunisie-Arabie saoudite : la coopération judiciaire à l’examen

La rencontre qui a réuni, ce mardi, la ministre de la Justice Leila Jaffel, avec l’ambassadeur du Royaume d’Arabie saoudite en Tunisie, Abdelaziz ben Ali Al-Saqr, au siège du département, a été l’occasion de faire le point sur les relations de oopération séculaires entre les deux pays notammen dans les domaines juridique et judiciaire. Au cours de l’entrevue, il a été convenu de renforcer davantage ces relations et de les hisser au plus haut niveau, au service de l’intérêt commun des deux pays et peuples frères, indique un communiqué du ministère de la Justice.

