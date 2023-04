Tunisie-Argentine : Volonté commune de promouvoir la coopération parlementaire

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple Ibrahim Bouderbala, a reçu jeudi, au Palais du Bardo, l’ambassadeur d’Argentine à Tunis, José Mar?a Arbilla.

Cité dans un communiqué de l’ARP, Bouderbala a fait part de la disposition du Parlement à renforcer les relations unissant les institutions parlementaires des deux pays, par l’échange d’expertises, d’expériences et les rencontres entre les députés des deux pays.

Le chef du Parlement s’est félicité des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays amis, formulant l’espoir de les voir se développer davantage, en particulier dans le domaine économique, en identifiant de nouvelles perspectives de coopération.

De son côté, le diplomate argentin a souligné la volonté de son pays de renforcer les relations bilatérale dans divers domaine, et de consolider les liens de coopération avec la Tunisie.

Il a mis l’accent sur la nécessité d’oeuvrer de concert pour renforcer les relations parlementaires entre les deux pays et diversifier leurs mécanismes, notamment via les groupes d’amitié et l’échange d’expériences parlementaires.

Et d’ajouter que la Tunisie et l’Argentine sont confrontées à de grands défis et ont des objectifs communs qui exigent de renforcer l’action commune.

Par ailleurs, l’ambassadeur a souligné l’intérêt que l’Argentine porte au Moyen-Orient et au Grand Maghreb, estimant que la Tunisie peut jouer un rôle important dans le renforcement des relations en raison de sa position stratégique en Afrique du Nord.

