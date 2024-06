Tunisie/BAD: Avancer dans la mise en œuvre des programmes de réformes

La ministre de Finances Sihem Boughdiri Nemsia a souligné, vendredi lors de sa rencontre avec une délégation de la Banque africaine de développement (BAD), la détermination de la Tunisie à avancer dans la mise en œuvre de ses programmes de réformes issues des orientations et des priorités nationales, qui reflètent les aspirations des Tunisiens, notamment en matière de stabilité économique et financière, de promotion de la croissance, de l’amélioration du climat d’affaires, de fourniture d’emplois et de concrétisation ainsi que du renforcement du rôle social de l’Etat.

La rencontre a également été une occasion au cours de laquelle la ministre a présenté aux membres de la délégation un aperçu de principaux indicateurs économiques et financiers, soulignant la capacité de la Tunisie à résister face aux crises successives, notamment celle sanitaire et les conflits géopolitiques et les changements climatiques, soulignant qu’en dépit de l’accroissement des défis et de la pression sur les équilibres financiers, la Tunisie a honoré ses engagements internes et externes

La ministre a exprimé sa satisfaction du niveau de la coopération entre les deux parties notamment en matière de financement des projets de développement, soulignant l’importance du partenariat stratégique qui regroupe la Tunisie et la BAD, en termes de solidité et de diversification

La délégation de la BAD effectue actuellement une visite de travail à Tunis dans le cadre de suivi périodique de l’avancement des projets de développement que la banque contribue à son financement