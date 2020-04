Tunisie : Baisse des prix de la plupart des variétés de légumes et de poissons

Selon les données de l’Observatoire National de l’Agriculture (ONAGRI), une baisse des prix de la plupart des variétés de légumes et de certaines espèces de poissons, a été enregistré au mois de mars 2020.

Elle a révélé une augmentation de l’approvisionnement de la plupart des légumes, ce qui a entraîné une baisse des prix, contre une baisse de l’offre en fruits, causant ainsi une augmentation de leurs prix.

Ces déclarations officielles (baisse des prix) interviennent parallèlement aux plaintes des citoyens concernant la hausse des prix de ces produits et la rupture de stock enregistrée dans d’autres dont la famine et la semoule, depuis le début de la propagation du Covid-19 et l’annonce par le gouvernement d’un confinement général ( 22 mars 2020).

La frénésie d’achat des produits alimentaires (pâtes, lait et œufs) après l’annonce du premier cas confirmé de Covid-19 en Tunisie, a conduit à des situations de monopole et a causé une hausse des prix, a prévenu l’Organisation tunisienne de défense du consommateur (ODC), appelant les citoyens à rationaliser leurs achats.