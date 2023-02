Tunisie- Bangladesh: Signature d’un accord pour exporter les engrais tunisiens

Le Groupe chimique tunisien(GCT) a signé un accord avec la société » Bangladesh Agricultural Development Corporation « (BADC) visant à exporter les engrais tunisiens vers le Bangladesh, a fait savoir, mardi, le ministère de l’industrie.

La ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, Neila Nouira Gongi, a reçu, mardi au siège de son département, la Secrétaire d’Etat de l’Agriculture du Bangladesh, Wahida Aktar et une délégation de la société » BADC « .

La responsable tunisienne a mis l’accent sur l’importance de cet accord, soulignant la nécessité de développer davantage les relations entre la Tunisie et le Bangladesh dans divers secteurs, en particulier les phosphates et les engrais chimiques.

A noter qu’une délégation du gouvernement bangladais effectue une visite officielle en Tunisie, du 13 au 16 février 2023, et ce, dans le cadre de la recherche de partenariats et du développement des relations économiques avec la Tunisie.

