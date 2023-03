Tunisie-BID: Signature de trois accords de financement au profit de la STEG, la STIR et le GCT

Trois accords de garantie entre la République tunisienne et la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC), relevant du Groupe de la Banque islamique de développement (BID), ont été signé, vendredi, à Tunis, par le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Said, et le président exécutif de l’ITFC, Hani Salem Sonbol, en présence de la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie Neila Nouira Gonji, et des PDG de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG), et de la Société Tunisienne des Industries de Raffinage (STIR) et du Groupe Chimique Tunisien (GCT). Le premier accord stipule l’octroi d’un financement d’un montant de 120 millions d’euros, soit environ 400 millions de dinars (MD), pour cofinancer l’importation du gaz naturel au profit de la STEG. Quant au deuxième accord, d’une valeur de 100 millions de dollars, soit environ 314 MD, il est destiné à cofinancer l’importation de pétrole brut et de produits pétroliers au profit de la STIR. Le troisième accord concerne un financement de 50 millions de dollars (environ 157 MD), qui sera réservé au financement de l’importation de matières premières au profit du Groupe chimique tunisien (GCT). Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Said, a salué, à cette occasion, le niveau de coopération entre la Tunisie et l’IFTC, qui se veut un partenaire solide pour la Tunisie sur les plans financier et technique, compte tenu des financements qu’elle accorde pour soutenir les activités de plusieurs sociétés nationales actives dans des secteurs stratégiques tels que l’énergie, les industries chimiques et de raffinage. Il a fait part, ainsi, de la volonté commune des deux parties de renforcer et de diversifier davantage la coopération, surtout durant cette conjoncture difficile à l’échelle local et international. De son côté, Hani Salem Sonbol a réitéré la disposition de l’ITFC de continuer à fournir le soutien nécessaire à la Tunisie pour assurer ses besoins en matières premières et stratégiques et en adoptant des approches innovantes pour promouvoir le commerce. Il convient de noter que l’ITFC a mobilisé, depuis sa création en 2008, des financements de l’ordre de 2 milliards de dollars, orientés essentiellement pour le secteur stratégique de l’énergie.

- Publicité-