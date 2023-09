Tunisie-Bolivie: Signature d’un accord de concertations politiques

Un accord visant à établir des concertations politiques entre la Tunisie et la Bolivie a été signé, mercredi, à New York aux Etats-Unis, indique un communiqué publié jeudi par le département des Affaires étrangères.

L’accord a été signé par le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, et son homologue bolivien Rogelio Mayta, lors d’un entretien tenu en marge de la Semaine de haut niveau de la 78e session de l’Assemblée générale des Nations unies.

Par ailleurs, l’entretien a été l’occasion d’échanger les points de vue sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

A ce propos, les deux ministres ont souligné la disposition de leurs pays à renforcer les concertations tant au niveau bilatéral que multipartite.

