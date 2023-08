Migration : Le Cameroun soutient la Tunisie qui défend sa souveraineté territoriale

Le ministre de l’Intérieur Kamel Feki s’est entretenu, lundi, au siège du département, avec l’ambassadeur de la République du Cameroun en Tunisie, Samuel Djobo.

La coopération dans les domaines de compétence des ministères de l’Intérieur des deux pays a été au centre de l’entrevue, indique, lundi, un communiqué du département de l’Intérieur.

L’entretien a été l’occasion d’aborder la question de la migration irrégulière, notamment en ce qui concerne la communauté camerounaise établie en Tunisie.

L’accent a été mis, dans ce sens, sur la nécessité de conjuguer les efforts de toutes les parties concernées pour lutter contre ce phénomène et par la même, protéger les jeunes des réseaux criminels spécialisés dans la traite des personnes.

Les deux parties ont convenu d’adopter une approche globale qui repose sur le développement pour remédier à la crise de la migration irrégulière dans les pays de l’Afrique subsaharienne.

De son côté, le diplomate camerounais a dit soutenir la position de la Tunisie visant à étendre sa souveraineté et appliquer la loi sur son territoire, ajoutant qu’il contribuera au rapatriement, dans la dignité, des migrants irréguliers camerounais installés en Tunisie.

Par ailleurs, les relations de fraternité et d’amitié entre la Tunisie et le Cameroun et les moyens de renforcer la coopération dans tous les domaines ont été au centre de l’entretien, lit-on de même source.

