Tunisie-Chine: Examen de la coopération sécuritaire

La coopération entre la Tunisie et la République populaire de Chine, en particulier dans le domaine de la sécurité, a été au centre d’une réunion vendredi à Tunis entre le ministre de l’Intérieur, Kamal Feki et l’ambassadeur de Chine en Tunisie, Wan Li.

Les deux parties ont passé en revue les différents volets de la coopération bilatérale notamment en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme et les crimes transfrontaliers.

Ils ont réaffitmé la volonté commune de promouvoir cette coopération de manière à répondre aux aspirations des deux peuples amis, selon un communiqué publié par le ministère de l’Intérieur

