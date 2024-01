Tunisie-Chine : Vers une nouvelle ère de partenariat et de coopération bilatérale

Recevant, lundi, au Palais de Carthage, le ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, Wang Yi, le président de la République, Kaïs Saïed, a réaffirmé l’aspiration de la Tunisie à instaurer des « partenariats prometteurs » et de « nouveaux programmes de coopération » avec la Chine dans différents secteurs et domaines, dont notamment, la santé, l’agriculture, les sports, les infrastructures et l’énergie.

Cité dans un communiqué de la présidence de la République publié, lundi, le chef de l’Etat s’est félicité des relations privilégiées de coopération et de partenariat liant la Tunisie à la Chine, mettant l’accent sur la volonté commune des dirigeants des deux pays de les hisser aux plus hauts paliers au service des intérêts supérieurs des deux peuples amis.

Le chef de l’Etat a, en outre, saisi l’occasion pour rappeler les nombreux projets de coopération mis en œuvre en Tunisie avec l’appui et le soutien chinois, citant en exemple le dernier en date celui de la création d’une Académie diplomatique internationale.

Le président Saïed a, par ailleurs, mis en exergue la solidité des liens d’amitié historiques entre les deux pays, rappelant que la Tunisie et la Chine viennent de célébrer le 60ème anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.

Dans ce contexte, le chef de l’Etat a indiqué que la Tunisie était parmi les premiers pays à avoir voté la résolution onusienne de 1971 proclamant le gouvernement populaire de Chine seul et unique représentant du peuple chinois.

Il a également évoqué son entretien avec le président chinois en marge du sommet arabo-chinois tenu en mois de décembre 2022 à Riyad en Arabie Saoudite.

Le président Saïed a, par ailleurs, réaffirmé la position ferme et de principe de la Tunisie en faveur du droit du peuple palestinien à établir son Etat indépendant sur l’ensemble de son territoire avec pour capitale al-Qods al-Charif.

De son côté, dans une déclaration à l’issue de sa rencontre avec le chef de l’Etat, publiée sur la page officielle de la République, l’hôte chinois a souligné que son pays est « un partenaire stratégique de la Tunisie », faisant part à ce titre de la satisfaction de Pékin du niveau atteint des relations entre les deux pays qui viennent de sceller 60 ans de leurs relations diplomatiques (10 janvier 1964).

Le ministre chinois a, par ailleurs, souligné que son pays « soutient avec force » le président Kaïs Saïed en tant que « représentant et dirigeant » du peuple tunisien sur la voie du progrès et de la prospérité, tout comme il appuie ses efforts visant à « instaurer des réformes internes ».

« Nous sommes amis de la Tunisie et nous nous tenons fermement aux côtés de l’Etat tunisien dans la défense de sa souveraineté, de son indépendance et de ses programmes et projets », a fait savoir le ministre chinois des affaires étrangères, faisant part de ses remerciements à « la Tunisie pour son soutien aux questions cruciales de la Chine ».

