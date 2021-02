Tunisie Clearing accréditée en qualité d’émetteur officiel des LEI

Tunisie Clearing a été accréditée en qualité d’émetteur officiel des Identifiants d’Entités Juridiques (LEI) par la Fondation Internationale des LEI (GLEIF), a fait savoir la société dans un communiqué, publié lundi.

- Publicité-

« Ces identifiants constituent une exigence réglementaire dans de nombreux pays, à l’instar de l’Union Européenne, en vertu du MIFID (Markets in Financial Instruments Directive). Il s’agit d’une norme instituée comme référence principale par les régulateurs et les autorités publiques pour consolider la transparence sur les marchés via l’amélioration de l’exactitude des données, l’évaluation des risques et la réduction de la fraude et des abus de marché », a précisé la société.

Et d’ajouter que la stratégie adoptée vise, dans une première étape, les entreprises tunisiennes sur la base des informations recueillies auprès du Registre National des Entreprises (RNE). Elle ciblera, dans une deuxième étape, les entités juridiques des pays maghrébins (Algérie, Maroc, Libye, et Mauritanie). La société envisage d’élargir l’octroi des LEI aux pays africains dans une étape ultérieure.

Troisième organisme accrédité en Afrique, aux côtés des « Dépositaires Centraux » du Nigéria et de l’Afrique du Sud; parmi 39 émetteurs dans le monde, Tunisie Clearing a lancé, ses services LEI, depuis le 3 février 2021, via son site web https://lei.tunisieclearing.com/lei/.

Créée en décembre 1993, Tunisie Clearing est Dépositaire Central des Titres et Gestionnaire du Système de Règlement/Livraison des titres. Elle représente un maillon fort de l’architecture sécuritaire et fiable du marché de capitaux en Tunisie et offre un large éventail des services de post-marché titres.