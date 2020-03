Tunisie- Coronavirus: Un robot-chatteur pour sensibiliser aux risques de contagion

Un Robot-chatteur, dit “ChatBot” a été lancé par les laboratoires tunisiens “SAIPH” (Société Arabe des Industries Pharmaceutiques), pour sensibiliser le grand public et les professionnels sur les moyens de prévention du Coronavirus.

Il peut tenir une discussion et répondre à des questions en ligne et informer les professionnels de santé sur les moyens à déployer pour prendre en charge leurs patients en toute sécurité, a annoncé le groupe de laboratoires, vendredi, dans un communiqué. dénommé “Safe”, ce robot peut discuter avec les internautes en dialecte tunisien ou en français, sur la page Facebook (https://www.facebook.com/LABOSAIPH/).

Tout internaute disposant d’un compte Messenger peut poser ses questions sur le Covid-19, pour que le “ChatBot” lui réponde. Des questions sur les vecteurs de contagion et les règles d’hygiène à suivre pour s’en prémunir. Il peut également diffuser des informations actualisées sur l’évolution du virus en Tunisie, a-t-on expliqué.

Pour les professionnels de santé, médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, le “ChatBot” permettra de les mettre instantanément en contact avec un opérateur des Laboratoires “SAIPH”. Ceux-ci répondront, alors, à leurs questions, en particulier, sur la disponibilité des médicaments en cette conjoncture de lutte contre la pandémie.

Un site web (www.saiph-labo.com/Page) a été également mis en place pour accéder audit ChatBot.

Les laboratoires “SAIPH”, rappelle-t-on, est un consortium pharmaceutique tunisien qui regroupe 4 sociétés.

Créé en 1992, il est doté de cinq usines employant 600 personnes.

Le group est aujourd’hui, le 1er fabricant de médicaments cardio-vasculaires et d’antibiotiques génériques en Tunisie.