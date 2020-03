Tunisie- Covid-19: Les institutions culturelles publiques fermées

La validité de toutes les autorisations de tournage en cours, – films et séries-, est suspendue jusqu’au 4 avril avec possibilité de prolongation en fonction de la situation sanitaire dans le pays.

Dans une nouvelle série de mesures, annoncées samedi, le ministère des Affaires Culturelles a rappelé une décision en application des décisions issues du Conseil de sécurité nationale réuni le 20 mars et le plan national de prévention du Covid-19. Le ministère indique “l’engagement à préserver la sécurité des artistes et techniciens, tunisiens et étrangers, du secteur de l’audiovisuel et l’ensemble de la société “.

Le reste des mesures concerne les institutions culturelles et artistiques qui assureront un service minimum. Il a été décidé de fermer toutes les institutions relevant du ministère, sachant que leurs salariés entreront en vacances, du dimanche 22 mars jusqu’au 4 avril 2020.

Exception faite pour les cellules de crises provisoires, centrales et régionales, récemment créées par le ministère. Elles sont formées de quatre agents et cadres dont le premier responsable de chaque institution, qui resteront en état d’alerte continu pour gérer les affaires courantes des institutions concernées.