Tunisie : Des consultations médicales en ligne à travers Avicenne

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus , la plateforme Avicenne qui est une solution technologique permettra aux Tunisiens de consulter un médecin en ligne d’une manière simple et efficace. Pour bénéficier de cette offre, il faut répondre à un questionnaire dans l’objectif de dépister les signes d’infection le plus tôt possible, rapporte la « Presse ». Cette nouvelle technologie permet également au staff médical de consulter les patients d’une manière très rapide en gardant une bonne traçabilité.