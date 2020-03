Tunisie: Des drones pour détecter les cas infectés

Dans le but de soutenir l’effort national de lutte contre COVID19, et après coordination avec le ministère de la Santé, le groupe TELNET de l’homme d’affaires Mohamed Frikha a acquis un certain nombre d’équipements et de drones équipés de caméras thermiques, récemment, utilisés dans la ville chinoise de Wuhan pour faire face à l’épidémie.

Mercredi 25 mars 2020, Frikha a indiqué que ces équipements seront mis à la disposition du Ministère de la santé, permettront la détection à distance des personnes à température corporelle à risque et leur suivi grâce à l’intelligence artificielle, à travers des capteurs infrarouges, dirigés sur le front des passagers en mouvement .

Le groupe Telnet de son fondateur Mohamed Frikha, s’efforcera de transférer ces équipements dans les meilleurs délais en Tunisie.