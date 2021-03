Tunisie : Don allemand en faveur de la GN

La Garde nationale a reçu, mercredi 17 mars 2021, en présence de l’ambassadeur allemand Peter Brogel et le secrétaire général du ministère de l’intérieur Mohamed Shayek, différents équipements tels que des véhicules, des zodiac, des gilets et des casques anti-balles ainsi que 1000 valises de premiers soins.

- Publicité-

La police allemande collabore depuis des années avec la police tunisienne et notamment avec la garde nationale et ce, depuis plusieurs années. La police allemande apporte son aide dans le domaine de l’entrainement et de l’équipement contribuant ainsi dans la lutte contre le terrorisme, l’immigration clandestine et dans l’amélioration du travail de la police en vue d’ancrer la loi.