Tunisie-Egypte: Examen de la coopération militaire

La coopération militaire et les questions d’intérêt commun ont été au centre de la rencontre qui a réuni, mardi, au siège du département, le ministre de la Défense nationale, Imed Memmich, avec l’ambassadeur de la République Arabe d’Egypte en Tunisie, Iheb Fahmy.

A cette occasion, le ministre s’est félicité des liens séculaires de fraternité entre les deux pays, soulignant le volonté de développer davantage la coopération militaire et de la hisser à des paliers supérieurs, indique un communiqué du ministère de la Défense.

De son côté, le diplomate égyptien a salué le niveau de coopération entre la Tunisie et l’Egypte, réaffirmant la disposition de son pays à élargir ses domaines.

