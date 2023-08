Tunisie-Egypte: Le ministre des Affaires Etrangères egyptien en visite de travail en Tunisie

Le ministre des Affaires Etrangères de la République Arabe d’Egypte, Sameh Shoukri, effectuera, les 7 et 8 août 2023, une visite de travail en Tunisie, à l’invitation de Nabil Ammar, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger.

Cette visite sera l’occasion de tenir la 15ème session du Comité de Concertation politique, présidée par les deux Ministres, et qui sera consacrée à discuter les voies et moyens de renforcer les relations bilatérales et d’intensifier la coordination et la concertation sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, lit-on dans un communiqué du ministère des Affaires Etrangères.

- Publicité-