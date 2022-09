« Tunisie en avant » d’Abid Briki participera aux prochaines législatives

Le mouvement « Tunisie en avant » d’Abid Briki, a souligné qu’il participera aux prochaines législatives, appelant, toutefois, le président de la République à opérer des modifications sur certains articles importants de la loi électorale, « pour combler des lacunes ».

Dans un communiqué publié aujourd’hui, lundi, à l’issue de la réunion de son bureau politique, le parti a assuré qu’il participera aux élections législatives du 17 décembre 2022, « malgré ses réserves émises au sujet d’importants articles de la loi électorale et leur répercussions éventuelles sur les résultats des élections.

Le Mouvement en avant a réitéré son appel aux « forces nationales progressistes, politiques et civiles, et aux personnalités nationales qui soutiennent le processus de rectification, à former un bloc électoral pour « influencer de manière positive lors de la prochaine échéance politique ».

