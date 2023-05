Tunisie/Etats-Unis : Examen de la coopération militaire

Le ministre de la Défense nationale, Imed Memiche, s’est entretenu, mardi, au siège du département, avec le président de la Commission des forces armées de la Chambre des représentants des Etats-Unis, Mike Rogers, qui était accompagné de Dale Strong, membre de la commission, et de l’Ambassadeur de Etats-Unis à Tunis, Joey Hood.

La délégation américaine est en Tunisie dans le cadre d’un périple dans plusieurs pays européens et africains dans l’optique d’effectuer des entretiens avec de hauts dirigeants militaires de ces pays, précise un communiqué du ministère.

Ces entretiens visent à se concerter sur des questions de sécurité en Afrique, en lien avec la lutte contre le terrorisme et à unifier les efforts de coopération en la matière.

Le ministre a, à cette occasion, passé en revue les relations historiques unissant la Tunisie et les Etats-Unis, qui constituent un partenaire principal de la Tunisie dans le domaine de la coopération militaire, selon la même source.

Il a appelé à renforcer davantage ces liens de coopération au service des deux peuples amis et dans la confiance et le respect mutuels.

De leur côté, les représentants de la délégation américaine ont mis en avant le haut niveau de coopération militaire historique établie entre les deux pays et son rôle dans la réalisation de la sécurité et la stabilité dans la région.

Ils ont également, souligné l’importance de poursuivre les efforts pour hisser davantage le niveau de partenariat militaire entre les deux parties.

- Publicité-