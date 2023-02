Tunisie-Ethiopie: Examen de la coopération bilatérale

Le ministère des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar s’est entretenu, jeudi, avec le vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères éthiopien Demeke Mekonnen Hassan, en marge de sa participation à la 42e session du conseil exécutif d l’Union Africaine qui s’est tenue à Adis Abeba.

A cette occasion, les deux ministres ont convenu de « poursuivre les concertaions politiques et les visites d’échange entre les hauts responsables des deux pays, d’investir dans les opportunités de coopération et d’accélérer la tenue de la commission mixte « , selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.La réunion a aussi porté sur « les relations séculaires établies entre les deux pays ainsi que sur les moyens de les développer.

