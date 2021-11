Tunisie-FMI: La reprise, par vidéo-conférence

Nous croyons savoir, de source généralement informée, que les ministres tunisiens du plan et des finances, Samir Saied et Sihem Nemsia, qui étaient accompagnés du gouverneur de la BCT, ont tenu en début de semaine conférence virtuelle via vidéo, avec une équipe du FMI. La rencontre, quoique virtuelle, signe ainsi la reprise des contacts officiels entre la Tunisie et son principal bailleur de fonds. Il reste que ces derniers ont des conditions, que le souverainiste chef de l’Etat tunisien Kais Saïed ne compte jusque-là souffrir.

