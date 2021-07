Tunisie-France : Coordination avec les intervenants dans le secteur du transport

Dans la continuité des réunions tenues par l’Ambassade de Tunisie en France avec les intervenants dans le secteur du transport, durant ces derniers mois, et pour répondre aux soucis exprimés par les Tunisiens Résidents en France concernant les conditions de leur retour en Tunisie pendant la saison estivale 2021, l’Ambassadeur Karim Jamoussi, a présidé, ce jeudi 1er juillet au siège de l’ambassade, une réunion avec le Directeur Général de Tunisair France, le Directeur de Nouvelair France & Europe, le Directeur des opérations et sûreté d’Airfrance et le Directeur des opérations et sûreté de Transavia ainsi que des dirigeants de Tour- Opérateurs et d’agences de voyage desservant la destination Tunisie.

- Publicité-

Il s’est agi de discuter de la situation sanitaire actuelle en Tunisie et d’assurer le suivi de l’avancement des réservations dans les transports aérien et maritime entre la Tunisie et la France.

Dans le but d’unifier et d’harmoniser l’interprétation des mesures concernant les déplacements vers la Tunisie, l’Ambassadeur Jamoussi a passé en revue les dernières recommandations décidées par les autorités tunisiennes le 29 juin dernier et a mis l’accent sur les points suivants :

– Pour les voyageurs détenteurs de la nationalité tunisienne ou de la double nationalité, leur retour dans leur pays d’origine ne souffre d’aucune restriction, ils doivent juste prouver leur nationalité tunisienne (passeport, carte consulaire, extrait de naissance ou certificat de nationalité en français…) ;

– Toute personne qui souhaite voyager en Tunisie doit se munir d’un test PCR négatif avec un QR Code, datant de moins de 72 heures pour tous les arrivants en Tunisie, même pour ceux ayant reçu les 2 doses du vaccin.

L’Ambassadeur a précisé que ces nouvelles mesures ont été prises pour endiguer la propagation du virus en Tunisie. Il a promis à cet égard de continuer la coordination avec les autorités françaises compétentes afin d’éviter toute confusion possible et répondre, au mieux, aux attentes des Tunisiens qui souhaitent passer leurs vacances annuelles dans leur pays.