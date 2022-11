Tunisie/France: Signature d’un document de coopération pour le soutien des acquis linguistiques des élèves

La Tunisie et la France ont signé samedi un document de coopération pour l’exécution d’un programme de consolidation des acquis linguistiques des élèves. La signature du docuement a été effectuée en marge du 18ème sommet de la francophonie tenue à Djerba, a indiqué le ministère de l’éducation dans un communiqué rendu public. Le document a été signé par le ministre de l’éducation, Fathi Slaouti, la ministre de l’Europe et des affaires étrangères de la France, Catherine Colonna, et l’ambassadeur de l’Union Européenne en Tunisie Marcus Cornaro.

