Tunisie/France: Vers l’organisation de la quatrième session du Haut Conseil de Coopération à Paris

Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Nabil Ammar et son homologue française, Catherine Colonna ont convenu, lors d’un entretien téléphonique de programmer une rencontre dans les plus brefs délais et d’organiser, en 2023, la quatrième session du Haut Conseil de Coopération (HCC) à Paris. L’information a été annoncée par le ministère des Affaires étrangères, dans un communiqué publié, vendredi. Ammar a exprimé la disposition de la Tunisie à engager un dialogue constructif et responsable avec tous ses partenaires, y compris la France.

« La Tunisie compte sur la compréhension de ses partenaires de la spécificité de la période que traverse notre pays qui a adhéré à un processus irreversible de mise en place d’une varie démocratie et un modèle de développement juste et inclusif répondant aux aspirations du peuple, au vu de l’expérience vécue lors de la décennie écoulée.

Pour sa part, Colonna a exprimé la disposition de son pays à renforcer davantage la coopération avec la Tunisie et à se tenir à ses côtés afin de relever les défis économiques auxquels elle est confrontée.