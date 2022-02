Tunisie-France: Webinaire sur « Les outils français de financement des PME » , le 16 février 2022

La Chambre Tuniso-Française de Commerce et d’Industrie (CTFCI) et Business France Tunisie, organisent le 16 février 2022, un webinaire sur le thème : « Les outils français de financement des PME ».

Ce webinaire sera animé par des représentants du SER (service économique régional), de BPIFRANCE (Banque publique d’investissement), de PROPARCO (filiale de l’Agence française de développement, dédiée au financement du secteur privé), de SUNREF (le label finance verte de l’AFD) et de Business France Tunisie (agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie française) .

Cette rencontre virtuelle sera une opportunité pour présenter notamment, les outils français de financement des PME, à l’instar de la ligne de crédit SUNREF et des financements proposés par PROPARCO et BPI France.

Pour rappel, la France entretient avec la Tunisie des relations commerciales et financières privilégiées. En 2019, elle demeurait le premier partenaire commercial du pays, en étant à la fois le pays destinataire de près 29,1 % des exportations tunisiennes et à l’origine de 14,3 % des importations tunisiennes. C’est également un investisseur de premier plan (1 413 entreprises françaises emploient plus de 140 000 personnes en Tunisie).